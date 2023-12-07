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Bayrampaşa Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Odun Yardımı Yapıyor

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Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla toplam 100 ton odun hazırladı. Odunlar çoğunlukla budanan ağaçlardan oluşuyor ve 600 aileye teslim edilecek.

Sosyal belediyeciliğin öncülerinden Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla toplam 100 ton odun hazırladı. Çoğunluğu budanan ağaçlardan oluşan odunlar ihtiyaç sahibi 600 aileye teslim edilecek. Çalışmaları yerinde denetleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, "Biz, kimsesizlerin kimsesi olmak için varız. Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerini, evleriyle beraber de gönüllerini ısıtıyoruz" dedi.

İhtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak yakacak yardımı yapmayı sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, çoğunluğu budanan ağaçlardan oluşan toplam 100 ton odun hazırladı. Odunlar ilçedeki 600 aileye teslim edilmek üzere ekipler tarafından çuvallara kondu. Yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Atila Aydıner de, bir yandan odun kesti bir yandan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Kimsesizlerin kimsesi olmak için varız"

İhtiyaçları azaltmak, mutluluğu artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Aydıner, "Biz, kimsesizlerin kimsesi olmak için buradayız. Düzenli olarak yaptığımız yakacak yardımları ile soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerini, evleriyle beraber de gönüllerini ısıtıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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