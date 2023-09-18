Bayrampaşa Belediyesi 3 ile kültür gezisi düzenliyor

Bayrampaşa Belediyesi, toplam 3 ili kapsayan şehir dışı kültür gezilerini yeniden başlattı. Çanakkale ile başlayan gezilerin Bursa ve Edirne ile devam ettirilmesi planlanıyor. Gezilere 15-75 yaş aralığındaki, sadece Bayrampaşa'da ikamet eden vatandaşlar katılabiliyor. Vatandaşları Çanakkale gezisine uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Yoğun talep sonrası şehir dışı kültür gezilerimizi yeniden başlattık. Vatandaşlarımız, kültür gezilerimiz ile Çanakkale, Bursa ve Edirne'nin tarihi ve turistlik mekanlarını gezip görebilecekler" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları ikinci kez Çanakkale, Bursa ve Edirne'yi kapsayan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor. Çanakkale ile başlayan gezilerin daha sonra Bursa ve Edirne ile devam ettirilmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyenlerin belediyenin resmi web sayfasından online başvuruda bulunması gerekiyor. Çanakkale gezisi kapsamında, alanında uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Conkbayırı, Yahya Çavuş Abidesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği ve Kanlısırt Kitabesi ziyaret edilebiliyor. Geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapılıyor ve öğle yemeği veriliyor. Gezilere 15-75 yaş aralığındaki, sadece Bayrampaşa'da ikamet eden vatandaşlar katılabiliyor.

Çanakkale gezisine vatandaşları uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Yoğun talep sonrası şehir dışı kültür gezilerimizi yeniden başlattık. Vatandaşlarımız, kültür gezilerimiz ile Çanakkale, Bursa ve Edirne'nin tarihi ve turistlik mekanlarını gezip görebilecekler" dedi. - İSTANBUL