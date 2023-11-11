Bayrampaşa Belediyesi 2023 fidanı toprakla buluşturuyor

Bayrampaşa Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 2023 fidanı toprakla buluşturuyor. Ağaçlandırma etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Milli Ağaçlandırma Günü'müze biz Bayrampaşa Belediyesi olarak destek vermek üzere bugün, burada bu projemizi başlattık" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde fidan ile ağaç dikimi yapıldı. Belediye personelleriyle gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner vatandaşlara fıstık çamı fidanı dağıttı.

"Bayrampaşa'mızın birçok yerinde ana arterleri ara arterlere inşallah ıhlamur ağaçlarıyla donatacağız"

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Ihlamur Ağaçlarını Tuna caddesine diktiklerini söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu 2023 yılının özellikle de fıstık çamını da aynı şekilde halkımıza bugün ikram edeceğiz. Hem doğayı korumak, hem yeşilliği artırmak hem de ağaç sevgisini ve bol bol oksijen almalarını temin etmek maksadıyla böyle bir düşüncemiz var. Burada hedefimiz ilk etapta 80 tane ıhlamur, hedefimiz bunu 180 taneye çıkarmak çünkü ıhlamur büyüdükçe öyle güzel bir koku veriyor ki mutluluk veriyor. O nedenle Bayrampaşa'mızın birçok yerini ıhlamur ağaçlarıyla donatacağız. Böylece Milli Ağaçlandırma Günü'müze biz Bayrampaşa Belediyesi olarak destek vermek üzere bugün, burada bu projemizi başlattık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL