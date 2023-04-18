Bayramlıklar depremzede çocuklara ulaştırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Antakyalı depremzede çocukların yüzlerini güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinde yaralar hem devlet hem de halk tarafından sarılmaya devam ediyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi Hatay'ın Antakya ilçesine giderek yanlarında getirdikleri bayramlıkları depremzede çocuklara ulaştırdılar. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı "Bir çocuk gülerse, dünya güler" dedi. - DÜZCE