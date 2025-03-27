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Bayramlık Şeker ve Çikolatalar Tezgahlarda Yerini Aldı

Bayramlık Şeker ve Çikolatalar Tezgahlarda Yerini Aldı
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şeker ve çikolata fiyatları tezgahlarda göz önüne çıkmaya başladı. Şeker fiyatları 125 liradan başlayarak 200 liraya kadar, çikolata fiyatları ise 250 liradan 700 liraya kadar yükseliyor.

Ramazan bayramına sayılı günler kala bayramlık şeker ve çikolatalar tezgahlarda yerini aldı. Renk renk paketleriyle göz alan şeker ve çikolataların kilogram fiyatı 125 liradan başlıyor, 700 liraya kadar çıkıyor.

Ramazan ayının bitimine birkaç gün kala, bayram şekerleri satılmaya başlandı. Her bütçeye ve damak tadına uygun şekerlerin tezgahlarda yerini almasıyla beraber vatandaşlar, şeker reyonlarının önünde bakınmaya başladılar. Şekerlerin kilo fiyatının 125 lira ila 200 lira arasında olduğunu söyleyen esnaf Emrah İşaşır, çikolata fiyatlarının 250 liradan başlayıp, 700 liraya kadar çıktığını belirtti. Her bütçeye uygun şeker ve çikolatanın olduğunu ifade eden esnaf İşaşır, şekerlerin çikolataya nazaran daha çok ilgi gördüğünü bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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