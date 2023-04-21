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Bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Yerel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma töreninde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma töreninde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnegöl Bursa Yerel Haberler

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