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Bayramın tadını çıkardılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayramın tadını çıkardılar

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı miniklerin halkoyunu gösterileriyle kutlandı.

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı miniklerin halkoyunu gösterileriyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Eskişehir Meseret İnel İlkokulunda düzenlenen etkinlikte minikler bayramın tadını çıkardı. Halkoyunları ve modern danslarla gelen velileri kendine hayran bırakan minik öğrenciler okudukları şiirlerle 23 Nisan'ın önemini de vurguladı. Meseret İnel İlkokulu 1-D Sınıfı öğretmeni Seval Zincirkıran tarafından hazırlanan Trakya yöresine ait Halk oyunu büyük alkış aldı. Öğrencilerin yöresel kıyafetleri ise gelen veliler tarafından beğeniyle karşılandı. Etkinlikler fotoğraf çekimi veya çeşitli etkinliklerle son buldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, Eskişehir, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Haberler

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