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Bayramın son gününde otogar sessiz kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Bayramın son gününde otogar sessiz kaldı

Eskişehir'de, bayramın son günü olmasına rağmen otobüs terminalindeki sessizlik dikkat çekti.

Eskişehir'de, bayramın son günü olmasına rağmen otobüs terminalindeki sessizlik dikkat çekti. Terminal esnafı 9 günlük tatilin son günlerinde yoğunluğun artmasını beklediklerini belirtti.

Bayramın son gününde Eskişehir'de şehirlerarası otobüs terminalinin boş oluşu dikkat çekti. Bu tenhalığın, 9 gün olan olarak duyurulan Kurban Bayramı tatilinin etkisi olarak tahmin edildiği öğrenildi. Terminale yanaşan otobüslerdeki yolcu sayısının normalden daha az olduğu görüldü.

Öte yandan bilet görevlileri, 9 günlük tatil süresince bu durumun devam edeceği, ancak son günlerde bir yoğunluk oluşacağının tahmin edildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

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