Bayramın birinci günü cuma namazında camiler doldu taştı

Düzce'de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Cuma namazında camiler doldu taştı.

Bu sene Ramazan Bayramı'nın birinci günü cuma gününe denk geldi. Düzceliler cuma namazı için camilere akın etti. Caminin içi tıklım tıklım dolunca, vatandaşlar bahçelerde saf tuttu. Cuma hutbesinde Ramazan Bayramı'nda birlik beraberliğin önemine değinilirken, bayramın deprem sebebi ile buruk geçildiğine de vurgu yapıldı. - DÜZCE