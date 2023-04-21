Bayramiç Belediyesi, 'Ömre Vefa' Hizmetinden Yararlanan Yurttşların Bayramını Kutladı

Bayramiç Belediyesi ekipleri, ‘Ömre Vefa’ hizmetinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bayramiç Belediyesi ekipleri, 'Ömre Vefa' hizmetinden yararlanan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Bayramiç Belediyesi'nin 2020 yılının Temmuz ayında hayata geçirdiği 'Ömre Vefa' hizmetinden bugüne dek 200'den fazla 65 yaş üstü ve engelli vatandaş yararlandı. Sağlık ve kişisel bakım alanlarında hizmet sunan ekip, Ramazan Bayramı'nda hizmetten yararlanan vatandaşları yalnız bırakmayarak evlerinde ziyaret etti.