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Bayramda şehit ailesini yalnız bırakmadılar

Bayramda şehit ailesini yalnız bırakmadılar
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Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Şehit Haşim Dirik'in kabrini ziyaret ettikten sonra Şehit Haşim Dirik'in annesi Huma Dirik'in evine giderek anlamlı bir ziyarette bulundu.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Şehit Haşim Dirik'in kabrini ziyaret ettikten sonra Şehit Haşim Dirik'in annesi Huma Dirik'in evine giderek anlamlı bir ziyarette bulundu.

Ramazan ayı boyunca ilçedeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Kaymakam Dalak, Şehit Haşim Dirik'in önce kabrini ardından da annesi Huma Dirik'in evini ziyaret ederek, şehit ailesini bayramda yalnız bırakmadı.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kaymakam Halil Dalak, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri de gazi ailelerini ziyaret etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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