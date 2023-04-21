Bayramda şehit aileleri ziyaret edildi

Erzincan Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Begen ve eşi polis memuru Fatma Begen, 1992 yılında İstanbul'da şehit düşen komiser yardımcısı Ahmet Acar'ın ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Begen çifti şehit Ahmet Acar'ın oğlu polis memuru Serkan Acar ve ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesinin istek ve taleplerini dinleyerek bir süre sohbet eden Müdür Yardımcısı Turgay Begen, ziyaretin sonunda Acar ailesine çiçek takdim ederek bayramlarını kutladı.

Komiser Yardımcısı Ahmet Acar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken, geçici olarak Eminönü Emniyet Amirliği Gar Polis Karakolunda 24 Nisan 1992 tarihinde görevli olduğu sırada, görev çıkışı ikametine gitmekte iken Kağıthane Gültepe mevkiinde kimliği meçhul kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. - ERZİNCAN