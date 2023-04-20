Bayramda parkomatlar ücretsiz
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş'ye bağlı parkomatlar, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş'ye bağlı parkomatlar, Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak.
Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu çerçevede, bayram süresince 21 Nisan Cuma gününden 23 Nisan Pazar gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel