Bayramda parkomatlar ücretsiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlar, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlar, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak. Kurban Bayramı'nda Belde A.Ş.'ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Kurban Bayramı boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Bayramda parkomatlar ücretsiz - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.