Bayramda oluşacak trafik yoğunluğu tatil boyunca havadan denetlenecek

DENİZLİ - Denizli'de Ramazan Bayramı tatili süresince trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi ve kazaların en aza indirmek amacıyla jandarma ekipleri tarafından belirlenen noktalarda havadan trafik denetimleri gerçekleştirilecek.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca; Ramazan Bayramı tatili süresince artacağı değerlendirilen trafik akışını denetlemek, meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların en aza indirilmesi çerçevesinde harekete geçildi. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter vasıtası ile 01 Mayıs 2022 ve 04 Mayıs 2022 tarihlerinde belirlenecek güzergahlarda havadan trafik denetimi yapılmasına karar verildi. Belirlenen yol güzergahının üstünde uçuş yapan helikopter içindeki görevliler kural ihlali yaptığını tespit ettikleri araçları, yol üzerinde tertiplenmiş bulunan trafik ekiplerine telsiz ile bildirecek. Faaliyetin icrasındaki temel amacın ise sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun her zaman en üst seviyede tutulması ve sürücü davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesi olduğu belirtildi.