Bayramda nöbetçi birimlere moral ziyareti

Ramazan Bayramı dolayısıyla görevi başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli, Başkanvekili Mehmet Palabıyık'ın ziyaretleriyle moral buldu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla görevi başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli, Başkanvekili Mehmet Palabıyık'ın ziyaretleriyle moral buldu. Huzurevi sakinlerinin de yüzü yine Büyükşehir Belediyesi personelinin ziyaretiyle güldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık Nöbetçi birimlere bayram ziyareti gerçekleştirirken, büyükşehir personeli de huzurevi sakinlerine moral oldu.

Palabıyık'tan ziyaretler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlerdeki personelin bayramını kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Başkanvekili Palabıyık, nöbetçi personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan nöbetçi birimlere ziyarette bulundu. Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıza Birimi, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza Birimi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamlarını ileten Başkanvekili Mehmet Palabıyık, tüm personelin bayramını kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerini unutmadı. Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevi'nde kadın ve erkek bölümlerini gezen Ustamehmetoğlu ve Aslan, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilendi, hal hatır sordu, ellerini öptü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. Huzurevi sakinlerine sağlıklı, uzun ömürler dileyen Ustamehmetoğlu, "Sizlere Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamlarını ve iyi dileklerini iletiyorum. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - MANİSA