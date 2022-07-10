Yıllar önce maddi durumu olmadığı için bayramda et yiyemedi şimdi bin aileye kebap dağıtıyor

Adana'da yıllar önce market çalıştırırken Kurban Bayramında her taraftan et kokusu gelmesine rağmen ailesiyle bir lokma et yiyemeyen bir kişi restoran açıp büyüyünce Kurban Bayramında bin aileye ücretsiz kebap dağıtımı yapmaya başladı

ADANA Adana'da yıllar önce market çalıştırırken Kurban Bayramında her taraftan et kokusu gelmesine rağmen ailesiyle bir lokma et yiyemeyen bir kişi restoran açıp büyüyünce Kurban Bayramında bin aileye ücretsiz kebap dağıtımı yapmaya başladı.

Mustafa Gökpınar ailesiyle birlikte yıllar önce Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Adana'ya göç etti. Gökpınar Adana'da bir kebapçının yanında çırak olarak işe başladı. Daha sonra ise kendi yerini açtı. Ancak işler istediği gibi gitmeyince Turgut Özal Mahallesinde küçük bir market işletmeye başladı. Para kazanabilmek için Gökpınar Kurban Bayramında bile marketini açtı. Bu sırada etraftan bayram olması nedeniyle et kokusu gelince hanımıyla birlikte canı et istedi ancak hiç kimse et getirmedi. O gün Gökpınar kendi kendine "bir gün zengin olursam bayramda ihtiyaç sahiplerine et dağıtacağım" diye söz verdi. Gökpınar daha sonra marketi kapatıp tekrar kebapçı oldu. İşleri de iyi giden Gökpınar şimdi her Kurban Bayramında bin aileye ücretsiz olarak kebap dağıtımı yapıyor. Gökpınar, o gün yaşadıklarından çok etkilendiğini ve tekrar kebapçılığa dönüş yaptığını belirterek, "Her Kurban Bayramı eşimle yaşadığım o zor günler aklıma geliyor. Bu nedenle bin ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramının birinci günü kebap gönderiyorum. Bizim o gün yaşadığımız duyguyu yaşamasınlar diye" dedi. Gökpınar Kurban Bayramının birinci günü restoranın da açık olduğunu Adanalıların Kurban Bayramı olmasına rağmen yine de kebap yemeye geldiklerini de söyledi.