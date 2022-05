Bayramda 25 bin kişi ücretsiz yolculuk yaptı

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan Bayramı'na anlam kattı. Bayramın 1'inci günü yaklaşık 25 bin Sakaryalı ücretsiz yolculuk yaptı, bayramın sonuna kadar ise toplam 50 bin kişiye ulaşım hizmeti verildi. BELPAŞ'ın işletmeciliğindeki toplam 8 tesiste bayram boyunca 30 bin vatandaş sevdikleriyle doyasıya vakit geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında bayramlar ve özel günlerde büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Ramazan ayı boyunca sosyal etkinlik anlamında vatandaşların akşamlarını birbirinden güzel programlarla güzelleştiren Büyükşehir, bayram için de hazırlıklarını yaptı. Ulaşımda ve sosyal tesislerde vatandaşların 3 günü ailesi ve sevdikleriyle huzur içinde geçirebilmesi için tüm planlamalar yapıldı. Ulaşımda 67 araç ve 150 personel bayram sabahı görev başındaydı. Bayramın ilk günü toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar, tam kapasiteyle çalışan Büyükşehir'in araçlarıyla ücretsiz taşındı. 1 günde ücretsiz ulaşım imkanı sunulan kişi sayısının 25 bine yakın olduğu belirtildi. Bayram boyunca ise toplamda 50 bine yakın vatandaşın toplu taşımayla yolculuk yaptığı öğrenildi.

"Mezarlıklara servis ve ücretsiz ulaşım"

Bunun yanında Adapazarı, Serdivan ve Erenler gibi yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde merkezi camilerde görevlendirilen servis araçlarıyla mezarlıklara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Camilerden yapılan seferlerin yanında yine bayram sabahında Demokrasi Meydanı'ndan mezarlıklara seferler düzenlendi. Ayrıca Sakarya'nın dört bir yanında halka hizmet veren Büyükşehir tesisleri de bayrama hazırlandı. Tam kadroyla çalışan BELPAŞ işletmeleri Şemsiyeli Park, Yenikent Park, Korucuk Park, Kent Park, (Aziz Duran Parkı) Orman Park, Pamukova Esentepe Park, Sakarya Millet Bahçesi ve Uçak Kafe Kıraathanesi'nde vatandaşlar 3 gün boyunca sevdikleriyle doyasıya vakit geçirdi. Tüm tesislerde yaklaşık 30 bine yakın vatandaşa hizmet verildi.

"Büyükşehir her alanda görevdeydi"

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya bayramların güzelliğini, geleneklerini, lezzetini yaşayan, misafirperver, kadirşinas ve cömert bir şehirdir. Birbirinden farklı milletlerin, köklerin birleştiği, kadim şehirde her yönüyle güzel bir bayram geçirdik. 2 buçuk yılın ardından ilk kez kısıtlamaların, sınırların olmadığı buluşmaları yaşadık. Büyükşehir olarak her bir vatandaşımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesi için ilk gün ücretsiz ulaşım hizmeti sunduk. Bayramın her gününde tesislerimizde tam kadroyla çalıştık. Sosyal Hizmetler ekiplerimiz yalnız olan yaşlılarımızın, engellilerimizin, şehit yakını ve gazilerin kapısını çaldı, yüzlerde tebessüm oldu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, üretmeye ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel