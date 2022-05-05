Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bayramda 126 bin yolcu ücretsiz taşındı

Düzce Belediyesi şehir içi otobüsler Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verdi.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi şehir içi otobüsler Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verdi. 126 Bin Düzceli Şehir içi otobüslerinden 3 gün boyunca ücretsiz faydalandı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Düzce Ulaşım A.Ş.'ye bağlı şehir içi hizmet veren toplu ulaşım araçları, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz ulaşım imkanı sundu. Vatandaşların Ramazan bayramında, mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için hayata geçirilen uygulama ile yaklaşık 126 bin yolcu ücretsiz ulaşımdan faydalandı.

Ramazan Bayramında ulaşım seferlerinin ücretsiz olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren yolcular; "Yapılan uygulama sayesinde ziyaret edeceğimiz yerlere ücretsiz olarak ulaştık. Normal günlerde seferler nasıl işliyorsa bayramda da aynı şekilde devam etti. Bizi mağdur etmeyen ve bu hizmeti ücretsiz sunan Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye ve tüm ulaşım personeline teşekkür ediyoruz" dediler. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Ramazan Bayramı, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title