Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı - Haberler

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Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayram yolculukları öncesi emniyet kemeri uyarısı

Eskişehir Valiliği, Ramazan Bayramı'nda trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosunun yer aldığı afişler hazırladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği, Ramazan Bayramı'nda trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosunun yer aldığı afişler hazırladı.

Türkiye'de Ramazan Bayramı boyunca ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek adına milyonlarca vatandaş yollarda olacak. Yaşanacak yoğunluk neticesinde trafikte oluşabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek adına Eskişehir Valiliği bir çalışma yaptı. Ramazan Bayramı süresince, trafik tedbirleri çerçevesinde, trafikte emniyet kemerini yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak için "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganının yer aldığı afişler hazırlayarak, vatandaşların trafikte can güvenliğine ve emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi yönünde uyardı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Haberler

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