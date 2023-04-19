Bayram temizliği yapılan daire yangında büyük hasar aldı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üç katlı binanın zemin katında yangın çıktı.

Bayram temizliği yapılan daire yangında büyük hasar aldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üç katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın sebebiyle çoğu eşyanın kullanılamaz hale geldiği dairede, yaklaşan bayram öncesi daha yeni temizlik yapıldığı öğrenildi.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi Birgül Sokak'ta yer alan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın zemin katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, dairenin diğer odalarına da sirayet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bilindirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumanlardan ve yangından kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Öte yandan, yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle aile fertlerince dairede yeni bayram temizliği yapıldığı öğrenildi. Yangın sebebiyle dairede büyük hasar meydana gelirken, çoğu mobilya ile kişisel eşya da kullanılamaz hale geldi. Dairenin son hali ise vatandaş kamerasına yansıdı.