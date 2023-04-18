Bayram tatlılarından 'Muğla Saraylısı'yla 303 yıllık gelenek korunuyor

Muğla'da Yörüklerin bayramlar ve kız isteme törenleri için hazırladığı, 303 yıllık coğrafi işaretli ' Muğla saraylısı', kente gelenlerin ilk tattığı lezzetler arasında bulunuyor. Muğla'da hazırlanan tatlı, sipariş üzerine farklı illere özel olarak ambalajlanıp, kargoyla gönderiliyor.

Kente özgü olan 3 asırlık lezzet ' Muğla saraylısı', sosyal hayattaki yeriyle de ilgi çekiyor. Muğla'da damat adayları, ailesiyle birlikte kız istemeye giderken, hediye olarak bu tatlıdan bir tepsi alıp, yanında götürüyor. Nişan törenlerinde ise bir tepsi ' Muğla Saraylısı" tatlısının ortasına altın konuluyor. Zenginlik, asalet ve samimiyetin göstergesi olarak nitelendirilen tatlının, Menteşe ilçesinde bir pastane tarafından 2007 yılında ' Muğla Saraylısı' ismiyle marka tescili yapıldı.

Pastanede gıda mühendisi olarak görev yapan Nurdan Kolcuoğlu, "Burada 303 yıllık gelenek olarak yapılan Muğla saraylımızı tanıtmak için geldik. 2007 yılında marka tescilimizi aldık unutulmaya yüz değer bir tatlımızdı. Eski dönemlerde damatların gelin evine götürdükleri tatlımızdı. Öncelerden bu tatlımız elimizdeki malzemelerimizle Kavaklıdere ilçesi etrafında yerli cevizlerimizle, lokova susamı ile evdeki unumuzla yapılan bir tatlımızdı. Eskiden şeker kullanılmadan önce pekmez ile kullanılıyormuş ama şu anda şeker çıktığından beri normal şekerler ile kaynatılarak yapılan bir tatlımız. Damatlar, özellikle kız istemeye giderken ortasına altın koyup gidiliyor. Özellikle nişan ve bayramlarda çok istenilen bir tatlımız. Unutulmaya yüz tutmuş bir tatlımızdı. Pastanemiz 2007 yılında marka tescilini aldıktan sonra, şimdi hem yurt içine hem de yurt dışına siparişlerimizi oluşturuyoruz. Diğer türlü günlük olarak da pastanemizde satışa sunulmaktadır" dedi. - MUĞLA