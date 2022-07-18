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Bayram tatilinin ardından bankalarda kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayram tatilinin ardından bankalarda kuyruk oluştu

Kurban Bayramı tatilinin ardından vatandaşların, banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Kurban Bayramı tatilinin ardından vatandaşların, banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İdari izinle birlikte 9 güne uzatılan bayram tatili dolayısıyla bazı işlemleri bekleyen vatandaşlar, erken saatlerde bankaların yolunu tuttu. Tatil boyunca kapalı olan banka şubeleri önünde yoğunluk oluştu. Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle haftanın ilk gününde, hem bankamatiklerde hem de gişe işlemleri için banka önlerinde uzun kuyruklar gözlemlendi. Bankanın açılmasını bekleyen vatandaşların kuyruk oluşturduğu dikkat çekerken, yaşlı vatandaşların beklemekte zorluk çektiği görüldü. Vatandaşlar, sıcak havanın da etkisiyle beklemenin bir hayli zorlaştığını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Tatil Banka Yerel Haberler

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