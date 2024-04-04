Bayram tatiline günler kala sürücülere araç bakımı uyarısı

Bayram tatiline günler kala yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar, yapılacak bakım ve kontrollerin araçların verimli kullanılabilmesi ve güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguladı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kalması tatil planları yapanları hareketlendirdi. Araç servis uzmanı Ural Zeybek, tatilde araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Zeybek, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu söyledi. Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Ural Zeybek, "İşlerimiz çok yoğun. Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 gün tatil için yola çıkacak sürücülerimiz servislere geliyor. Özellikle araç bakımı gelmeyen sürücüler de yağ kontrolü, lastik ve hava basınç kontrollerini yaptırmak için servilerimize geliyor. Havaların da ısınmasıyla beraber en önemli olan nokta motorda bulunan yağ kutularındaki yağ seviyelerinin kontrolünün yapılması oldukça önemli. Antifriz kontrolü yaz ve kış ayları fark etmeksizin çok önemli. Araçlarda fren ve motor bölümleri için önemli olan yağlardan birisi ise hidrolik yağının da kontrolleri şart" dedi.

"200 ile 250 kilometrede bir mola verip araçların kontrolünü yapın"

Motor bakımının ardından yola çıkan sürücülere zaman zaman yolda hem mola hem de araç kontrolü için durulması gerektiğinin önemine değinen Zeybek, "Uzun yola gidecek olan sürücülerimiz 200 ile 250 kilometrede bir mola verip araçlarının etrafını gezip, lastik ve motor kontrollerini yaptıktan sonra biraz da kendilerini dinlendirdikten sonra yola devam etmelerinde fayda var" ifadelerini kullandı.

"Araçlarımızın bakımlarını geciktirmeden yaptıralım"

Ural Zeybek, "Çeşitli motor seçeneklerine göre araç motor bakım fiyatları fark gösterebiliyor. Bakım fiyatları yaklaşık 3 bin 500 lira ile 8 bin 500 arası değişkenlik gösteriyor. Bakımı geciktiren sürücülerimiz öncelikle yağlarında aşırı şekilde katılaşma olur, bu da yağın kalitesini bozar ve motora zarar verir. Motorda sürtünme olduğu için motora yüzde yüz zarar verir. Bunun için araçlarımızın bakımlarını geciktirmeden yaptıralım" diye konuştu. - KONYA