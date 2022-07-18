Bayram tatilinde Çeşme otoyolundan giriş-çıkış yapan araç sayıları belli oldu - Haberler

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Bayram tatilinde Çeşme otoyolundan giriş-çıkış yapan araç sayıları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayram tatilinde Çeşme otoyolundan giriş-çıkış yapan araç sayıları belli oldu

9 günlük bayram tatilinde, Çeşme ve Alaçatı otoyol gişelerinden giriş ve çıkış yapan araç sayısı belli oldu.

9 günlük bayram tatilinde, Çeşme ve Alaçatı otoyol gişelerinden giriş ve çıkış yapan araç sayısı belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz Cuma gecesi saat 00.00'dan 17 Temmuz Pazar gecesi saat 00.00'a kadar, Çeşme ve Alaçatı otoyol gişelerinden 191 bin 587 araç giriş yaparken, 191 bin 212 araç ise çıkış yaptı.

Araç giriş-çıkış sayısına, eski Çeşme-İzmir yolundan giriş ve çıkış yapan araçların sayısının dahil olmadığı öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

TEM Otoyolu Tragger Çeşme Yerel Haberler

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