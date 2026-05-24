Afyonkarahisar'daki kara yollarında bayram trafiği yoğunluğu

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Afyonkarahisar'daki kara yollarında trafik yoğunluğuna neden olurken, kenti Antalya-Konya ve Ankara'ya bağlayan kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram tatilinin başlaması ile araç yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli illerine bağlayan yolda yoğunluk oluştu.

Kentte bir başka yoğunluğun oluştuğu bölge ise Bolvadin ve Çay ilçeleri oldu. Konya ve Ankara'dan gelen trafiğin geçtiği ilçelerdeki uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Yolda yoğunluktan dolayı zaman zaman kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri kazaların yaşanmaması için uzun uğraş verirken, kavşaklarda önlem alan polisler emniyet şeritlerini kullanmamaları ve trafik kurallarına uyulması yönünde sürücülere uyarıda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

