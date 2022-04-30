Bayram tatili sessizliği başladı

ESKİŞEHİR (İHA) - Ramazan Bayramı tatiliyle hafta sonunu birleştiren birçok kişi ve öğrenciler il değiştirince Eskişehir'de günün her saatinde işlek ve kalabalık olmasıyla bilinen alanlar boş kaldı.

Ramazan Bayramı öncesine denk gelen hafta sonunu fırsat bilen birçok kişi, tatilini şehir dışına çıkarak değerlendiriyor. Özellikle öğrenciler için de sınav döneminin ardından memleketlerine gitmek için büyük bir fırsat oluştu. Hal böyle olunca da hem öğrenci hem de yerli halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler adeta boş kaldı. Hem yaya hem de araç trafiğiyle bilinen caddede günün ortalarında dahi büyük bir sessizlik hakim oldu.

Öte yandan bu durumu öngören bazı işletmecilerin de işyerlerini açmadığı görüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel