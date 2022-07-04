Bayram tatili için tüketiciye uyarı

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günlerinin resmi tatil olmadığını, son tarihi bugüne denk gelen, fatura, kredi kartı, tüketici kredisi taksiti ve senetli borçlara ilişkin hukuki işlemlerle ilgili tüketicilerin dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Tüketici Kanunu'nun pek çok alışveriş türünde tüketicilere koşulsuz cayma hakkı tanıdığını belirten Ağaoğlu şunları söyledi: "Örneğin internet üzerinden yapılan alışverişler, kapıdan satışlar, tüketici kredileri, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içinde tüketiciler hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakları bulunmaktadır. Ancak cayma bildiriminin son gününün 13 Temmuz Çarşamba veya 14 Temmuz Perşembe gününe rastlaması halinde bu tarihte cayma bildirimini göndermeyip, tatilin sona erdiğini düşündüğü 18 Temmuz Pazartesi tarihine erteleyenler bu haklarını kaybetmiş olacaklardır. Garanti süresi o tarihlerde sona eren arızalı ürünlerin de mutlaka aynı gün servise verilmesi veya arızanın bildirilmesi gerekmektedir. Çünkü Pazartesi günü servise verildiğinde garantisi dolmuş olduğundan karşılarına onarım ücreti çıkartılabilir" diye konuştu.

Tükonfed Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan ise İcra Dairelerinden gelen icra ve ödeme emirlerine, kredi kartı ve borç senetlerinin son ödeme tarihlerine dikkat edilmezse tüketiciler için geri dönülmesi imkansız zararlar ortaya çıkabilir. Son günü Resmi Bayram tatiline denk gelen işlemler, otomatik olarak 13 Temmuz Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzar. Resmi tatil ilan edilebilmesi ancak kanunla mümkündür. ve böyle bir düzenleme yapılsaydı, tatilin uzaması Türkiye'deki kamu ve özel sektörde tüm çalışanları kapsayacaktı ama idari izin sadece kamu kurum ve kuruluşlarındaki bir kısım çalışan memurları, devlet dairelerinde, kurumlarında çalışanların bir bölümünü kapsıyor. Bir kısım kamu çalışanlarını diyoruz çünkü idari tatil tüm kamu çalışanlarını kapsamıyor. Yani bir kısım kamu görelisi idari izinli sayılırken, bir kısmı deyim yerindeyse nöbetçi olarak kamu görevlerini yürütecekler. Resmi tatil günleri, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Hakkında Kanun ve ayrıca Devlet Memurları Kanunu ile düzenlenmiştir. İdari tatil günleri bu Kanun hükümlerine göre resmi tatil değildir. Ayrıca hafta sonu, bayram günleri ve yılbaşı dışında kalan günlerin resmi tatil yapılması ancak kanunla mümkündür. Bu bakımdan idari tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında işlerin sürdürülmesi için yeterli sayıda personel nöbetçi bırakılıyor" dedi.

Sözlerini, "Mahkemelerdeki uygulamaya göre, resmi tatil günleri süreye dahildir" diye sürdüren Doğan, tüketicilerin hukuki açıdan mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalarını belirterek, "Bu duruma göre bayram tatili içinde süresi sona eren dava açma, davaya cevap verme, cevaba cevap, ikinci cevap dilekçesi, temyiz ve karar düzeltme süreleri, ihtara cevap verme, delil gösterme süreleri ve ayrıca yargıcın ara kararı ile verdiği süre bayram tatili içinde sona ermiş ise, süre resmi tatili takip eden ilk iş günü çalışma mesai sonunda biter. Burada önemli olan son günü 13 veya 14 Temmuz gününe gelecek sürelerin ne olacağı. Hafta sonu tatili, bayram tatili ve adli tatil sonrasında uzayan süreler, idari tatil günlerinde uzamaz" şeklinde konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel