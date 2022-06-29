Bayram tatili 9 güne çıktı, Bodrum'da tatil rezervasyonları 2 kat arttı

Kabine toplantısının ardından birçok müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 günlük bayram tatili olacağını belirtmesinin ardından Bodrum'da rezervasyonlar 2 katına çıktı. Otelciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği haberi sevinçle karşıladı.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını açıklamasının ardından Bodrum'daki otellerde rezervasyon sayıları yüzde 50 artış gösterdi. Bu müjdeli haberle birlikte turizmciler bayram programlarını 9 güne göre ayarlamaya başladı. Birçok otelde rezervasyon artışı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarmasının ardından rezervasyonlarda ciddi bir artış gözlendiğini belirten Doora Otel Genel Müdürü Atilla Doğancı, "Kesinlikle doğru bir karar oldu. Turizm ciddi bir kan kaybetmişti, pandemi sürecinden dolayı. Bir de istenmeyen savaşlar çıkınca hem yabancı, hem yerli turistlerimizde ciddi bir kriz başladı. Bu 9 günlük tatil iyi bir kararla birlikte Bodrum ve Ege bölgesine, Türkiye turizminde iyi bir şekilde karşılandı. Bir takım zararlarımızı en azından hem yerli insanımız hem yabancı turistlerimizde çok iyi faydalanacağını umuyoruz. Bu kararın ardından sabah rezervasyonlarımız da yerli turistlerimizde de ciddi anlamda bir rezervasyon artışı görüldü. Şu anda telefonlarımız ve sosyal ağlardan rezervasyonlarımız ciddi anlamda yükselmekte. Bayram tatilinin kısa süre olacağı nedeniyle birçok konserimizi iptal etmiştik. Şimdi toplantı yaptık ve konserlerimizi arttırdık. Biz Doora Otel olarak Haziran ayını yüzde 85 doluluk oranıyla kapatıyoruz" dedi.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya da kararın iyi olduğunu dile getirerek, "Bu sezon 2018, 2019 sezonlarına yaklaştı. Bu bayram 9 güne çıkarılmasının turizme etkisi büyük olacak. Daha yeni açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün içerisinde etkisini görürüz rezervasyonlarda. Haziran ayı Bodrum'da yüzde 70'lere varan doluluk oranıyla geçti. Kendi işletmemiz tam doluluğu yakaladı. Temmuz ve Ağustos ayının nasıl geçeceğini öngöremiyoruz. Ama şu anda 2018 ve 2019 rakamlarına yaklaştı. İyi bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz. Bayram konserlerimiz devam edecek Kurban bayramı boyunca. Birinci gün Faik Öztürk, Safiye Soyman, 2'nci gün Kubat Azka sahnesinde olacak. 3'üncü gün Hülya Avşar, 4'üncü gün ise Funda Arar var sahnemizde. Bayram sonrasına da 9 günlük tatil olduğu için eklemeler yapacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel