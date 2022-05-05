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Bayram sonrası trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayram sonrası trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı sonrası tatilini uzatanlar nedeniyle Samsun'da zaman zaman trafikte kuyruklar oluşuyor.

SAMSUN (İHA) - Ramazan Bayramı sonrası tatilini uzatanlar nedeniyle Samsun'da zaman zaman trafikte kuyruklar oluşuyor.

Dün sona eren Ramazan Bayramı sonrası trafik çilesi bitmedi. Tatilcilerin büyük kısmı dün dönüş yolculuğunu tamamlarken, yollardaki hareketlilik hala sürüyor. Doğu ve Batı Karadeniz illeri ile İç Anadolu'ya bir geçiş güzergahı olan Samsun trafiği de tatilini uzatanlardan nasip almaya devam ediyor. Şehir merkezinde akşam saatlerinde kadar trafikte zaman zaman kuyruklar oluştu. Bayram dönüşleri iş çıkış saatleriyle de birleşince uzayan araç kuyrukları sürücüleri çileden çıkardı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Bayram, Samsun, Yerel, Haberler

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