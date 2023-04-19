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Bayram şekerleri göz kamaştırıyor

Bayram şekerleri göz kamaştırıyor

Yerel Haberler

Ramazan Bayramı öncesi şekercilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı öncesi şekercilerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

Hemen her bütçeye uygun bayram şekerleri vitrinlerde iştah kabartırken, fiyatlar en alt kademe şeker 80-200 TL; çikolata olarak ise 150-850 TL arasında değişiyor.

Şeker satıcıları vatandaşların en çok talep aralığının 200-450 TL arasında olduğunu belirterek, herkesin misafirini imkanlar ölçüsünde en iyisini ikram etmeye çalıştığını söyledi.

Erzurum'un bilinen şekercilerin Zeki İş, "Bayram öncesi doğal olarak bir talep yoğunluğu var. Memnunuz. Hemen her bütçeye uygun şeker ve çikolata çeşitlilerimiz mevcut. Şekerler 80, çikolatalar 150 TL'den başlıyor. 850'ye kadar ürünlerimiz var. Herkese mutlu huzurlu şeker tadında bayram geçirmelerini diliyoruz" diye konuştu.

Şeker ve çikolatanın dışında vatandaşlar lokum ve draje ürünlerine de ilgi gösteriyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Erzurum Yerel Haberler

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