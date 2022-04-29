Bayram şekeri ve çikolata satıcısı: 'Şekerlerimizi ve çikolata çeşitlerimizi her sene olduğu gibi büyük bir umutla sergiledik'

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bayram öncesi bayram çikolataları ve şekerleri tezgahlarda yerinin alırken, esnaf ise satışlarının durgunluğundan şikayet etti.

Bilecik'te Ramazan Bayramı öncesi bayram çikolataları ve şekerleri tezgahlarda yerinin alırken satıcılar işlerinin cumartesi ve arife günü artmasını bekliyor. Bayram şekeri ve çikolata satıcı İlhan Öztürk, fiyatların geçen yıla göre yüzde 40'a varan bir artış olduğunu anlatarak, "Şekerlerimizi ve çikolata çeşitlerimizi her sene olduğu gibi büyük bir umutla sergiledik. Bu sene daha çok umutluyuz. Sebebi ise pandemi sürecinin gerilemesi ve yasakların kalkması. Bu da insanların erken talep etmesiyle gözlemleyebiliyoruz. Yani şeker ve çikolatanın halk tarafından erken talep edilmesi bizi umutlandırdı açıkçası. En ucuz şekerin kilosu geçen sene 25'di, bu sene 30-35 arası değişiyor. Buna rağmen insanlarda bir talep var. Bunu görüyoruz. Çikolata fiyatları şekerlere göre daha yüksek. Çikolata üreticileri de yüzde 40 daha az üretim yapmaya başladı. Mesela biz 700-800 kilo talep ediyorsak, bunun 250,300 kilosunu gönderiyorlar. Yani siparişlerimizin yarısını gönderiyorlar. İnsanların yiyebileceği çikolatanın kilosu 80-100 lira arasında başlıyor. Tabi daha uygunları da var ama şeker oranı düşük, kokolin oranı yüksek" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel