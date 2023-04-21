Bayram sabahlarının vazgeçilmez lezzeti 'halise' sofraları süsledi

Ağrı'da birlik ve beraberliği simgeleyen "halise" yemeği bayram namazının ardından sofraları süsledi.

Bölgede her bayram bayram namazının ardından misafirlere ikram edilen halise yemeği, Ramazan Bayramı'nda da sofraları süsledi. Birlik ve beraberliği simgeleyen halise yemeğinin yapımına Ramazan ayının son günü başlanıyor ve bayram sabahına hazır hale gelen yemek daha sonra misafirlere ikram ediliyor. - AĞRI