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Bayram öncesinde bıçak ustalarında yoğunluk yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayram öncesinde bıçak ustalarında yoğunluk yaşanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde bıçak biletmek isteyenler bıçak ustalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde bıçak biletmek isteyenler bıçak ustalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala körelen bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar, bıçak bileyicilerinin yolunu tuttu. Lapseki'de Cumartesi ve Salı günleri kurulan semt pazarlarında 47 yıldır bıçak bileyen Zekeriya Büyük (68), bayram öncesinde yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Kurban kesecek olan vatandaşların bıçaklarının keskin olması gerektiğine dikkat çeken Büyük, " Kurban Bayramı'na 3 gün kaldı herkes bıçaklarını yeni getiriyor ve hemen istiyor. Bir bıçağı tam anlamıyla bilemek 15 dakika sürüyor. O yüzden her bayram öncesi yoğunluk yaşıyoruz" dedi.

(Ercan Özçetin /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Çanakkale Kurban Yerel Güncel Haberler

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