Bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bayram öncesi 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması Adıyaman'da 35 ekip ve 246 personel ile gerçekleştirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması Adıyaman'da 35 ekip ve 246 personel ile gerçekleştirildi.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak Adıyaman'da uygulama gerçekleştirildi.

Adıyaman'da gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 294 şahıs, 468 araç, 63 umuma açık yer, 29 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Kontroller sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı, 2 işyerine ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek tutanak tutuldu, 5 araca trafik yönünden idari para cezası uygulanarak 5 araç trafikten men edildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti, Adıyaman, Tragger, Türkiye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title