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Bayram öncesi trafiği rahatlattı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayram öncesi trafiği rahatlattı

Bilecik'te yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak projesinin ilk etabı olan Bilecik-İstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yapımı sona yaklaşan köprülü kavşak projesinin ilk etabı olan Bilecik-İstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldı. İlk araçlar kavşaktan geçerken, trafik bir nebze olsun rahatladı.

Karayolları tarafından 20 Ocak 2021 günü çalışmalara başlanan ve o yıl mayıs ayında açıklaması planlanan Bozüyük-Bilecik-Mekece-Adapazarı kara yolunun Bilecik ayrımı köprülü kavşağının ilk etabı olan Bilecik-İstanbul şeridi bayram öncesi trafiğe açıldı.

Proje ile 1 adet 116,5 metre uzunluğunda 4 açıklı anayol kavşak köprüsü, 1 adet 40 metre uzunluğunda tek açıklı çift köprü ve 1 adet 38,5 metre uzunluğunda Devlet Demir Yolları köprüsü bulunduğunu kavşak tamamlandığında kenttin şehirlerarası ulaşımına büyük katkı sağlayacak. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Bayram, Mayıs, Ocak, Yerel, Haberler

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