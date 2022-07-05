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Bayram öncesi tayin olanların taşınma telaşı başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayram öncesi tayin olanların taşınma telaşı başladı

Kamuda çalışan ve bu yıl tayinleri farklı illere çıkan vatandaşların bayram öncesi taşınma telaşı başladı.

Kamuda çalışan ve bu yıl tayinleri farklı illere çıkan vatandaşların bayram öncesi taşınma telaşı başladı.

Iğdır'da kamu veya özel kurumlarda çalışan vatandaşların tayin dönemi olmasından dolayı taşınma telaşları başladı. Farklı illere tayini çıkanlar anlaştıkları nakliye firmaları ile bayram öncesi yeni görev yerlerine gitmeye çalışıyor. Bayram öncesi taşınma işlemini bitirmeyenler ise taşınma işini bayramdan sonraya bıraktılar. Bayram öncesi büyük bir yoğunluk yaşadıklarını belirten Nakliye Firma sahibi Nevzat İnalkaç, "Şu an işlerimizde çok büyük bir yoğunluk var. Çoğu işe yetişemiyoruz. Şu an işlerimiz iyi gidiyor ama çoğu müşteri bayramdan sonraya kaldı. Şu an evden eve nakliyatta yoğunluk var. Herkes acele ediyor. Bayramdan önce evini taşımak istiyor, işine başlamak istiyor. Bu yoğunluk bizim içinde zor oluyor müşteriler içinde zor oluyor. Elimizde geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Müşterilerin taşınırken dikkat etmesi gerektiğini söyleyen firma sahibi Aydın Yum ise, "Evinin eşyalarının zarar görmemesi için bu malzemelerle sarıyoruz. Eşyanın zarar görmemesi için yolda giderken istif çok önemlidir. İstifleme iyi yapıldıktan sonra eşya zarar görme" dedi. - IĞDIR

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