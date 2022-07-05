Bayram öncesi kurban pazarlarında denetim sıklaştı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurban pazarlarına yönelik denetimler devam ediyor.

2022 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ ve ilgili komisyon kararları çerçevesinde, Erzincan Merkez ve ilçelerinde kurbanlık hayvan pazarlarında denetimler aralıksız devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurbanlık hayvan pazarlarında gerekli teknik ve sağlık tedbirlerinin kontrolleri yapılarak Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan bilgilendirme broşürleri vatandaşlara dağıtıldı.

Ülkede hayvancılığının gelişmesi ve damızlık hayvan varlığının korunabilmesi için uygulamaya konulan ilgili mevzuat gereğince kurban satış yeri denetim görevlileri tarafından yapılan kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanlar kurban satış yerine alınmamakta.

Kurban alacak vatandaşların kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile "HaySag" isimli mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılarak söz konusu web sayfası ve mobil uygulamasından küpe numarası girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel