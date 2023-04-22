Bayram nedeniyle toplu taşımalarda yoğunluk oluştu
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Bayramın 2'inci gününde ziyaretlerini gerçekleştirmek için dışarıya çıkan vatandaşlar, Avcılar metrobüs durağında ve Topkapı durağında yoğunluk oluşturdu.
Bayramın 2'inci gününde ziyaretlerini gerçekleştirmek için dışarıya çıkan vatandaşlar, Avcılar metrobüs durağında ve Topkapı durağında yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde ziyaretlerini gerçekleştirmek ve gezmek için dışarıya akın eden vatandaşlar toplu taşımalarda yoğunluk oluşturdu. Avcılar Metrobüs durağında vatandaşlar adım atamazken aynı durum Topkapı durağında da görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel