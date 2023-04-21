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Bayram namazında camiler doldu taştı

Bayram namazında camiler doldu taştı

Yerel Haberler

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisinde Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, vatandaşlarla bayramlaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Elazığ Cami Yerel Haberler

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