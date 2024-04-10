Bayram Namazı Sonrası Simit Kuyrukları Oluştu

Bayram sabahları yapılan kahvaltıların vazgeçilmezi olan simit için Bayram Namazı sonrasında Eskişehir'de fırınların önünde kuyruklar oluştu.

Toplumumuzda geleneksel olarak ayrı yeri olan bayram sabahı yapılan ailecek kahvaltıların vazgeçilmez parçası olan simide, bu bayram da yoğun ilgi vardı. Birçok vatandaş Bayram Namazı sonrası simit fırınlarının yolunu tuttu. Sabahın erken saatlerinde simit fırınları önünde zaman zaman uzayan kuyruklar oluştu. - ESKİŞEHİR