Bayram namazı sonrası mezarlıklara koştular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayram namazı sonrası mezarlıklara koştular

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Yerel
 - Güncelleme:

Bayram namazı sonrası mezarlıklara koştular Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayram namazını kılan vatandaşlar, mezarlıklara akın ettiler.

Bayram namazı sonrası mezarlıklara koştular

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayram namazını kılan vatandaşlar, mezarlıklara akın ettiler.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de Kurban Bayramı kutlamaları, bayram namazının kılınmasıyla başladı. Namaz sonrası cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bayramlaştı. Namaz sonrası vefat eden yakınlarının mezarlarına akın eden vatandaşlar, bol bol dua ettiler.

Bayramların kutsal ve önemli olduğunu belirten Sezai Açıkel isimli vatandaş, "Kurban Bayramının kardeşliğe vesile olmasını istiyorum. Bugün namaz çıkışı sonrası yüzlerce vatandaşımız birbiriyle bayramlaştı. Biz bu görüntülerle çok mutluyuz. İnşallah çok güzel günler göreceğiz"dedi.

Adeta eski günlerini andığını belirten Ferdi İrdem isimli vatandaş da, "Bizde sabahın erken saatlerinde kalktık. İlk olarak namazımızı kıldıktan sonra örf adetlerimiz çerçevesinde bayramlaştık. Bu duyguları yıllar önce yaşamıştım ama şimdi tekrar yaşıyorum. İnşallah daha güzel bayramlar yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Yüksekova Hakkari Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title