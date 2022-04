Bayram namazı nasıl kılınır?

KARATAŞ, ADANA (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Karataş Cami İmamı Servet Babur, küskünlerin barıştığı ve birlikteliğin en anlamlı olduğu Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayram namazının nasıl kılındığına dair bilgiler verdi.

Açıklamalarda bulunan Karataş Cami İmamı Servet Babur, bayram namazı saatinin güneşin doğuşundan 50 dakika sonra olduğunu ve toplamda 2 rekat kılındığını söyledi. Bayram namazının faziletlerini anlatan Babur, bayram namazının nasıl kılındığı hakkında bilgi verdi. Pandeminin bitmesinden dolayı bu yıl cemaat ile birlikte bayram namazının kılınacağını belirten Servet Babur, "Müslüman aleminin bayrama ulaşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Yaklaşık 3 yıldır devam eden pandemi süreci ile beraber bayram ve cuma namazlarımız sekteye uğradı. Bu sene inşallah cemaatimiz ile beraber bayram namazlarımızı kılarak bu sevince ortak olacağız. Bayram namazları Müslümanlar için bayağı önemlidir. Müslümanları bir araya getiren, sevindiren, bir ay içerisinde tutmuş oldukları orucun neşesini bayramla taçlandırmak için mühimdir" dedi.

Bayram namazının bireysel olarak da kılınabildiğini fakat camide kılmanın sünnet olduğunu söyleyen Babur, "Tabi bu namazı kadın, erkek, yolcu, çocuk, köle ve her Müslüman kılabiliyor. Bu namazı kılmak istediğimiz zaman camide kılmak sünnettir. Allah Resulü davet ediyor. Biz de inşallah camilerimize koşarak bu namazı beraber ihya etmeye çalışacağız. Şafi mezhebinde bayram namazları sünnet-i müekkede olup, Hanefi mezhebinde vacip olan bir namazdır. Biz şafi mezhebinde vacip literatürü geçmediğinde dolay farz-ı kifaye veya sünnet-i müekkede de bir vacip kadar önemliymiş gibi bayram namazlarımızı kılmaya mutlaka önem göstereceğiz" diye konuştu.

Bayram namazının öncesinde yapılması gerekenleri ve namazın nasıl kılındığını dair açıklamalarda bulunan İmam Babur, "Camiye gelmeden evvel kimseye rahatsızlık vermemek ve güzel kokmak için gusül yaparız. Güzel kokular sürüneceğiz ve genel temizliğimizi yapacağız. Ondan sonra bayram namazına tatlı bir şeyler yenilerek gelinir. Kurban Bayramı'nda ise kurban kesilmeyene kadar hiçbir şey yenilmez. Bu da Peygamberimizin sünnetidir. Bayram namazı sık sık kılınmadığı için imam genellikle cemaate döner ve nasıl kılındığını anlatır. ve şu şekilde niyet edilir, 'Niyet ettim Allah rızası için bayram namazının sünnetini kılmaya, tabi oldum hazır olan imama, Allah-u Ekber' diyerek niyet edilir. İftitah tekbirinden sonra 7 defa tekbir getirilerek her tekbir arasında 'Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber' denilerek 7 tekbir tamamlandıktan sonra bu defa Fatiha ve Zamlı sure okunur. Rüku ve secde yapıldıktan sonra 2'nci rekata kalkılır. 2'nci rekatta da secdeden kalktığımız tekbirin dışında 5 tekbir ile her tekbir arasında yeniden 'Subhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber' okunur. 2'nci rekatın Fatiha ve Zamlı suresi tabi bu zamlı sureler Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam (asm), genellikle Kaf, Vakıa veya A'la, Gaşiye, Kafirun ve İhlas surelerini okuyarak bu güzel sünneti aramızda bırakmıştır. Namaz bittikten sonra tıpkı Cuma namazının hutbesi gibi 2 hutbe okunarak bu namaz tamamlanır. Birinci hutbeden önce 9 tane tekbir getirilir, 2'nci hutbe de ise 7 tane tekbir getirilir. Bu şekilde Cuma namazının hutbeleri arasında farkta meydana çıkmış olur. Namaz bittikten sonra Müslüman kardeşlerimiz ile beraber bir tebrikleşme süreci başlar bu da Peygamber Efendimizden günümüze intikal eden güzel bir sünnettir. Hastalar, ebeveynler, kabristanlar ziyaret edilir. Bu şekilde bayram namazlarımızı tamamlamış oluruz. Bütün Müslüman aleminin bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

