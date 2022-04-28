Bayram için trafik tedbirleri konuşuldu

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Ramazan Bayramı'nda trafikte herhangi bir sıkıntı oluşmaması adına toplantı düzenlendi.

Düzce'de Ramazan Bayramı'nda oluşabilecek trafik yoğunluğu için tedbir toplantısı düzenlendi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlık ettiği toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Can, ilçe kaymakamları, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, belediye başkan yardımcısı Hüdavet Gösterişli ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı. Ramazan Bayramı'nda trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ile ilgili yapılan görüşmelerde, bayram boyunca çeşitli tedbirler ve önlemler alınarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması bekleniyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel