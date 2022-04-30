Bayram harçlıkları kitap için toplanıyor

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediyesi tarafından ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören 100 bin öğrenciye kumbara dağıtıldı. Çocuklar, Ramazan Bayramı'nda bu kumbaralarda biriktirecekleri harçlıklarla 21-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Bağcılar Kitap Fuarı'nda kitap satın alacak.

Bağcılar Belediyesi, 21 - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Kitaplar meydana çıkıyor" sloganıyla kitap fuarı düzenliyor. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, çocukların kitap fuarına aktif katılımını teşvik etmek amacıyla fuar öncesinde bir projeye imza attı. İlçede bulunan ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören 100 bin öğrenciye kumbara verildi. Minikler, Ramazan Bayramı ve devamındaki günlerde toplayacakları harçlıkları bu kumbaralara atacaklar.

Kitap sevgileri artacak

20 günlük bir sürenin ardından kumbaralar fuar günü açılacak ve öğrenciler biriktirdikleri paralarla sevdikleri kitapları satın alacaklar. Çocukların daha iyi eğitim almaları ve hayata hazır hale gelmeleri için gayret göstereceğini söyleyen Başkan Özdemir, "Birinci önceliğimiz olan çocuklarımıza hem birikim yapmasını teşvik etmek hem de kitap sevgisini artırmak için böyle bir organizasyon yaptık. Çocuklar, kendi bütçeleriyle paralarıyla kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Bütün çocukları ve gençleri kitap fuarına davet ediyorum" dedi.

Bağcılar Meydanı'nda 21 - 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek fuara birbirinden önemli isimler katılacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel