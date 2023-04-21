Bayram coşkusu camilerde namazla birlikte başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bayram namazı coşkusu tüm camilerde yaşandı. Namazın ardından kucaklaşanlar birlik ve beraberlik dileyerek evlerindeki yakınlarına koştu.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi Nazilli'de de Ramazan Bayramı coşkusu camilerde birlikte kılınan bayram namazı ile doruğa ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Ramazan Bayramı teması olan 'Ramazan Bayramı; neşe, huzur ve kardeşlik günleri' İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı tarafından merkezi sistemle tüm camilerde aynı anda duyuruldu. Nazilli'deki tüm camilerde olduğu gibi Yıldıztepe Mahallesindeki Yunus Emre Camii'nde ise cemaat camiye sığmadı. Cami avlusunda yere hasır seren cemaat bu seneki namazını Nazilli'de barınan depremzedelerle yan yana kıldı. Kardeşlik ve manevi duyguların yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayının ardından tutulan oruçların ve yapılan yardımların kabulü dilekleri ile ellerini açan tüm cemaat Allah'tan şefaat ve af diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesini okuyan Yunus Emre Camii İmam Hatibi sözlerinin sonunda "Az önce bayram namazımızı, omuz omuza, gönül gönüle eda ettik. Birazdan tekbirlerle, salavatlarla Rabbimize niyazda bulunacağız. Ancak hemen ayrılmayalım camimizden, uzaklaşmayalım birbirimizden. Bu kutlu mabette başlayalım bayram sevincini paylaşmaya. El sıkışıp kucaklaşalım birbirimizle. Güler yüzümüzü ikram edelim yanımızdaki kardeşimize. İkram edelim ki bayramımız bayram olsun. Bayramlar, ebedi bayramların müjdecisidir. Öyleyse bayramı hakkıyla idrak edelim. Ramazan ve bayramın güzelliklerini ömrümüzün tamamına yayalım. Yayalım ki ahiretimiz cennet, akıbetimiz bayram olsun. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Yediden yetmişe herkesin dua ederek tamamladığı namazın ardından büyüklerin elleri öpülerek bayramlaşma gerçekleştirildi. - AYDIN