ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bayram alışverişi pazarcıların yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Ramazan Bayramı'na iki gün kala bayram alışverişi pazarcıların yüzünü güldürdü. Pazarda bayram alışverişi dolayısıyla yoğunluk oluştu. Turgut Özal Mahallesi'nde tezgah açan pazarcılar, bir süredir işlerinin durgun olduğunu fakat yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle piyasasının tekrar canlılık kazandığını söyledi.

Pazarcı esnafı Celal Toprak, "Viranşehir'de ikamet ediyorum. Bugün Ceylanpınar pazarına geldim. Daha önce işlerimiz durgundu şu andan itibaren çok şükür, Allaha hamdolsun işlerimiz yoluna girdi. Ramazan Bayramı nedeniyle biraz daha iyi oldu işlerimiz. Buna da çok şükürler olsun" dedi.

Pazarcı esnafı Hikmet Telden de, "Ben üniversite mezunuyum ama şu anda ayakkabıcılık sektöründe çalışıyorum. Son yaşanan zamlar nedeniyle alış veriş şu ana kadar durmuştu. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte alış veriş hızı arttı" şeklinde konuştu.

Pazar alış verişi yapmaya gelen Abdullah Göğüş ise "Kriz gelmiş, her şey zamlı ama ne yapalım. Ekmek parası diye biz de evden çıkıyoruz, bizi Allah nereye kadar götürürse. Yaşanan kriz olmasaydı iyi olurdu. Bu bayramda da Allah büyüktür bakalım nereye kadar tırmalayacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel