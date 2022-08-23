Bayraktutan: "Yusufeli Esnafının Sesini Duyun, Başka Çare Yoktur. Halktan Daha Güçlü Olan Hiçbir İrade Yoktur"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Yusufeli halkının ve esnafının yedinci kez taşınma işlemlerine karşı başlattığı protestoya destek verdi. Bayraktutan, “Yusufeli esnafının sesini duyun, başka çare yoktur. Halktan daha güçlü olan hiçbir irade yoktur” dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Yusufeli halkının ve esnafının yedinci kez taşınma işlemlerine karşı başlattığı protestoya destek verdi. Bayraktutan, "Yusufeli esnafının sesini duyun, başka çare yoktur. Halktan daha güçlü olan hiçbir irade yoktur" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi tarihinde yedinci kez taşınmaya hazırlanıyor. Yusufeli halkı yeni yerleşim yerleriyle ilgili kendilerine verilen sözler tutulmadan taşınma işlemlerinin başlatılmasını protesto etmek için kepenk indirdi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yaptığı açıklamada Yusufeli halkına ve esnafına destek verdi. Bayraktutan, şunları söyledi:

"Bugün Yusufeli'nde bir çığlık var. Yusufeli esnafı kepenk kapatıyor ve şunu söylüyor: Bugüne kadar verilen sözler yerine getirilmedi, bugüne kadar Yusufeli halkının, Yusufeli esnafının mağduriyetleri giderilmedi ve Yusufeli esnafı ne yazık ki çaresiz kaldı. Yetkililere sesleniyorum: Yusufeli esnafının sesini duyun, Yusufeli halkının sesini duyun, başka çare yoktur. Halktan daha güçlü olan, halktan daha kuvvetli olan hiçbir irade yoktur. Bu nedenle ben yöre milletvekili olarak, Artvin milletvekili olarak Yusufeli esnafının haklı sesinin yanındayım sonuna kadar onlarla birlikte nereye kadar yürümesi gerekiyor ise, onların haklı mücadelesine destekliyor ve alkışlıyorum. "