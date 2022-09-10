Bayraktutan: "Tarihin Her Döneminde Yol Göstericimiz Her Zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk Olmuştur"

CHP'nin 99'uncu yıldönümü nedeniyle Artvin Valiliği önünde bir araya gelen partililere seslenen CHP Artvin milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Uğur Bayraktutan, "Bugün burada konuşmayacaktım ama konuşma ihtiyacı hissettim. Bu parti önemli bir parti neden biliyor musunuz 20 yıldır 'bir gece ansızın gelebiliriz' türkülerini söyleyip de kılını kıpırdatmayanların değil boğazda düşman hücum botlarını gördükleri zaman 'geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemallerin partisi" dedi.