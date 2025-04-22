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Bayraktar TB3, TCG ANADOLU'da Tarihi Testi Başarıyla Geçti

Bayraktar TB3, TCG ANADOLU'da Tarihi Testi Başarıyla Geçti
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Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU amfibi gemisine başarıyla iniş-kalkış testleri gerçekleştirdi. Kısa pistli bir gemiden uçuş yapan ilk SİHA olma özelliğini taşıyan araç, testlerdeki başarısıyla havacılık tarihine geçiş yaptı.

Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da dün yapılan uçuş testinde iki kez daha başarıyla iniş kalkış gerçekleştirdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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